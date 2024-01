Mało kto w nich wierzy. On mówi o finale

O ekipie z Gdańska zawsze robi się głośno w listopadowym oknie transferowym . Rok temu kibice drużyny srogo się zawiedli, ponieważ działacze nie porozumieli się z wieloma podstawowymi zawodnikami. Najbardziej zabolało ich odejście Rasmusa Jensena, który początkowo ogłosił pozostanie w Trójmieście, ale po różnych zawirowaniach finansowych przeszedł do Enea Falubazu Zielona Góra. Duńczyk okazał się objawieniem zeszłorocznych zmagań i wraz z nową drużyną uzyskał awans do PGE Ekstraligi. Energa Wybrzeże nie znalazło się natomiast nawet w półfinale.

Od tych wydarzeń minęło kilkanaście miesięcy i podopiecznym Eryka Jóźwiaka wciąż daleko do grona głównych faworytów Speedway 2. Ekstraligi. Do Gdańska przyszli co prawda byli medaliści indywidualnych mistrzostw świata - Krzysztof Kasprzak oraz Niels Kristian Iversen, ale eksperci są bezwzględni i lepiej oceniają zestawienia między innymi Abramczyk Polonii Bydgoszcz, Innpro ROW-u Rybnik, Arged Malesy Ostrów czy Cellfast Wilków Krosno .

Nicolai Klindt ma jeszcze coś do udowodnienia w PGE Ekstralidze

Jazda jako underdog może pomóc żużlowcom startującym na Pomorzu. Przystąpią oni do sezonu z chłodną głową i nie zdziwimy się, jeśli parę razy zaskoczą teoretycznie lepszych przeciwników. Na pewno w zespole nie zabraknie odpowiedniej motywacji, co tylko potwierdza niedawna wypowiedź Nicolaia Klindta na ekstraliga.pl. - Na pewno chcemy dostać się do finału Speedway 2. Ekstraligi. W ciągu ostatnich kilku lat klub dochodził tylko do ćwierćfinału lub półfinału, więc najwyższy czas, abyśmy dotarli do finału i walczyli o awans. Moje osobiste cele są jasne: być najlepszym zawodnikiem rozgrywek i liderem zespołu - powiedział kapitan drużyny.