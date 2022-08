Tuż po godzinie siedemnastej w Zielonej Górze rozpoczął się pierwszy mecz półfinałowy eWinner 1. Ligi. Stelmet Falubaz Zielona Góra podejmuje na własnym torze Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Jak na razie lepiej w tym spotkaniu radzą sobie miejscowi. Po dziesięciu zakończonych biegach, ku zaskoczeniu większości, prowadzą 34:26 i wszystko wskazuje na to, że zielonogórzanie pojadą na rewanż do Bydgoszczy z jakąś zaliczką. Niestety w wyścigu ósmym doszło do sytuacji, których na torach żużlowych chcielibyśmy oglądać jak najmniej.