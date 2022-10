Majstersztyk prezesa. O tym turnieju mówiła cała Polska

Poszedł pierwszy raz na żużel. Wyszedł z toną węgla

Śmiechy śmiechami, ale wizja wygrania zapasów ekogroszku na zimę rzeczywiście przekonała niezdecydowane osoby do wybrania się na stadion. W niedzielny wieczór widzów śmiało mogliśmy liczyć w tysiącach, więc misja Krzysztofa Mrozka została zaliczona na piątkę z plusem. Nie tylko jednak on gasił światło na stadionie w znakomitym humorze. Chodzi oczywiście o zwycięzcę loterii, który... pojawił się na żużlu pierwszy raz w życiu. - Nagroda adekwatna do dzisiejszych czasów, do zapotrzebowania społeczeństwa - oznajmił w materiale przygotowanym przez Fakty TVN. - To było moje marzenie - dodał kilkuletni syn zachwycony rywalizacją odważnych facetów na motocyklach bez hamulców.