Mają Zmarzlika, ale nie mają drużyny? Co tam się dzieje?

Motor Lublin dopiął swego i zakontraktował za wielkie pieniądze Bartosza Zmarzlika. Jednej rzeczy prezes Jakub Kępa chyba jednak nie przewidział. Chodzi mianowicie o to, że niektórzy zawodnicy z kadry zespołu poczuli się dziwnie, gdy dowiedzieli się, że Zmarzlik ma zarabiać 6 milionów, a oni nie dostaną nawet połowy tej kasy.

Zmarzlik przychodzi, a Michelsen z Drabikiem uciekają

Pierwszy honorem uniósł się Mikkel Michelsen, który kolejny sezon robi dobre wyniki, ale czuje się niedoceniany. Widział, jak klub skacze wokół Grigorija Łaguty, jak innym znajduje lokalnych sponsorów. Kiedy dowiedział się, że przychodzi Zmarzlik, to szybko zdał sobie sprawę, że w 2023 znów nie będzie w centrum zainteresowania. Czarę goryczy przelały transferowe negocjacje. Michelsen liczył na podwyżkę i milion za podpis oraz od 10 do 12 tysięcy za punkt. Dla klubu to było jednak za wiele. Michelsen dogaduje się z zielona-energia.com Włókniarzem. Niektórzy twierdzą, że już tam jest.