Mają zawodnika mistrza Polski! Powtórzy wynik z mistrzostw?

Wiktor Lampart oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik For Nature Solutions Apatora Toruń! 21-latek po pięciu latach startów opuszcza Motor Lublin i przenosi się do Torunia, gdzie będzie podstawowym zawodnikiem na pozycji U24. Działacze i kibice Apatora liczą, że Lampart będzie jeździł tak, jak pojechał na Motoarenie w ostatniej rundzie SGP2, w której punktu zabrakło mu do dużego kompletu 21 „oczek”.