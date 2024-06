Mają wielkie plany transferowe. Kogoś muszą "odstrzelić"

W ostatnich latach było tak, że beniaminek do ostatnich kolejek walczył o swój byt w PGE Ekstralidze. To utrudniało działaczom budowanie drużyny pod kątem kolejnych rozgrywek. W tym roku Falubaz dzięki dobrej postawie sprawił, że ich ten problem raczej nie dotyczy. Zespół Piotra Protasiewicza utrzymanie w lidze ma w zasadzie na wyciągniecie ręki. To ułatwia aktywność na giełdzie transferowej.

Mają duże plany, ale ktoś będzie musiał odejść

To on straci pracę w Falubazie?

W najgorszym położeniu jest Rasmus Jensen. Duńczyk ma co prawda wyższą średnią od braci Pawlickich, ale jest obcokrajowcem, a takiego najłatwiej zastąpić. W Zielonej Górze miejsce w drużynie będzie miał Jarosław Hampel, jeśli tylko będzie chciał zostać, a prezes Motoru Lublin Jakub Kępa nie przekona go do powrotu. Szanse na dalsze zatrudnienie mają także bracia Pawliccy. Oczywiście wyżej stoją notowania Piotra, ale obaj chętnie kontynuowali by swoje kariery razem. Przemysław zaliczył przebudzenie w ostatnim meczu w Grudziądzu, więc jak utrzyma tę tendencję, to jest szansa, że uda mu się przekonać działaczy do pozostania.