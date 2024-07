Mają tego dość. Ostre słowa prezesa klubu. "Wydaliśmy na to miliony"

GKM Grudziądz przeciwko juniorowi zagranicznemu

To już drugi sezon, w którym GKM nie musi wstydzić się postawy swoich młodzieżowców. W tym roku para Kacper Łobodziński - Kevin Małkiewicz to ligowa czołówka. W Grudziądzu są bardzo zadowoleni z obranej strategii i nie chcieliby, aby teraz wszystko miało zostać wywrócone do góry nogami przez nowy regulamin.

- Na pewno nie jestem zwolennikiem tego pomysłu. Skoro kilka lat temu umówiliśmy się, że inwestujemy w rozwój młodzieży, to róbmy to dalej. My jako jeden z biedniejszych ośrodków robimy to bardzo sumiennie. Wydaliśmy na wszystko miliony, aby dojść do momentu, w którym nasz klub na pozycjach juniorskich reprezentują sami wychowankowie. Zajęło nam to 4-5 lat szkolenia i potężne inwestycje finansowe - argumentuje prezes GKM-u Marcin Murawski.