Mają szpital w drużynie, a oni zrobili to. Są na ustach całej Polski!

Chyba mało kto wierzył w taki scenariusz. Unia Leszno w ostatnich tygodniach musiała mierzyć się z wieloma przeciwnościami losu. Kontuzje odnieśli kolejno Janusz Kołodziej, Damian Ratajczak i Andrzej Lebiediew. Wszyscy liczyli, że ten pierwszy zdąży wyleczyć się na sobotnie spotkanie przeciwko Apatorowi. Ostatecznie się nie udało, ale nikt nie załamał rąk. W Lesznie rozpoczęli "misję Toruń" i trzeba przyznać, że mieli konkretny plan, jak sprawić gościom psikusa i wygrać to spotkanie.

Nieoczywisty bohater Leszna? To on wziął się za akcję ratunkową

Kiedy Unia zaczęła sypać się jak domek z kart, wtedy na białym koniu do parku maszyn wjechał Sławomir Kryjom. Dyrektor sportowy klubu opuścił fotel w swoim gabinecie i wziął się za porządki. Efekt jest piorunujący, bo w Lesznie na najważniejszą część sezonu rozwiązali największe problemy, z jakimi mierzono się w ostatnim czasie.

Kiedy dotarły do nas informacje, że gospodarze są pewni swego i wierzą w pewną wygraną przeciwko Apatorowi, to trochę słuchaliśmy tych wieści z lekkim niedowierzaniem. Tymczasem Unia sprawiła, że tacy zawodnicy jak Nazar Parnicki czy Ben Cook - dotąd niemalże anonimowi w PGE Ekstralidze, zaczęli objeżdżać największe gwiazdy żużla na czele z doskonale znającym miejscowy tor Emilem Sajfutdinowem. Kryjom i spółka doprowadzili do porządku tor, zadbali o przygotowanie sprzętowe i dokonali jeszcze jednej istotnej rzeczy.