Mają sprawdzony przepis. Będzie rewanż za ostatni finał?

Nie ma jeszcze żadnych przecieków dotyczących terminarza na 2024. W klubach mówi się jedynie o tym, że być może władze Ekstraligi powinny wyciągnąć wnioski z tego, co działo się przed rokiem i wskazują palcem na problemy z torem w Lublinie. Tłumaczono je wysokim poziomem wód gruntowych i tym, że zima nie daje za wygraną. Inni się dziwili, bo u nich można było się ścigać, a w Lublinie jeździło się jak po materacu.

W tym roku mistrz Polski zaczynał z problemami

Przypomnijmy, że w tym roku liga wystartowała 8 kwietnia, ale mistrz Polski Platinum Motor nie wyjechał na swój tor ani wtedy, ani 21 kwietnia, bo na ten dzień miał zaplanowane kolejne domowe spotkanie. Pierwszy mecz sezonu 2023 w Lublinie odbył się dopiero 27 kwietnia. Na dodatek z kłopotami. Tor nie był wtedy sprzymierzeńcem miejscowych, którzy przegrali 44:46 z Betard Spartą Wrocław. Fatalne zawody zaliczył Bartosz Zmarzlik, który zdobył jedną trójkę. To były złe miłego początki, co nie zmienia faktu, że nie o takim początku w Lublinie marzyli.

Jeśli jednak odrzucimy na bok rozterki i wrócimy do sprawdzonego przepisu, to wyjdzie nam, że beniaminek z Zielonej Góry powinien na początek zmierzyć się z Fogo Unią Leszno lub ZOOleszcz GKM-em Grudziądz. Jeśli wziąć pod uwagę całą stawkę, to na papierze właśnie te dwie drużyny wyglądają na takie, z którymi Enea Falubaz ma szansę sobie poradzić. Z pewnością nikomu w Ekstralidze nie będzie zależeć na tym, żeby do Zielonej Góry wysyłać rywala, który zleje Falubaz.

Rozmowa Interii. Chce bojkotować mecze mistrza Polski i puścić go z torbami. Odpowiada kibicom . WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Rewanż za finał we Wrocławiu? To ciekawe rozwiązanie

Jeśli Unia pojedzie do Falubazu, to od meczu u siebie powinien zaczynać GKM. I na odwrót, czyli Unia u siebie, jeśli GKM pojedzie do Zielonej Góry. Co prawda obie te drużyny się wzmocniły, ale wciąż nie wyglądają na zespoły, które mogłyby w Ekstralidze rozdawać karty. Na utarcie nosa faworytom z pewnością je jednak stać.

Ciekawym rozwiązaniem mogłoby być wysłanie Motoru do Wrocławia. W Lublinie nie musieliby się tak stresować torem, a kibice Betard Sparty mogliby zacząć sezon od rewanżu za tegoroczny finał. W pełnym składzie i z szansą na wygraną. Motorowi to nie zaszkodzi, a Sparcie może pomóc zbudować morale. Być może przez to narodzi się tam drużyna, której Ekstraliga 2024 potrzebuje. Bo na razie nie widać na horyzoncie zespołu, który mógłby zagrozić Motorowi w sięgnięciu po trzecie złoto z rzędu. Sparta ma potencjał, więc takie rozwiązanie, jak jej mecz z Motorem na inaugurację, na Olimpijskim, warto rozważyć.

Naszym zdaniem 1 kolejka PGE Ekstraligi mogłaby wyglądać tak:

Falubaz - Unia

Sparta - Motor

Apator - Włókniarz

GKM - Stal

Artiom Łaguta kontra Fredrik Lindgren. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Artiom Łaguta i Tai Woffinden. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński