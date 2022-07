Mają przechlapane. Traktują ich jak klub gorszego sortu

Zbierają okruchy z pańskiego stołu

GKM, to taki klub, w którym w niby wszystko się zgadza, jest postrzegany jako rzetelny płatnik, funkcjonuje on jak w szwajcarskim zegarku, działacze prowadzą rozsądną politykę finansową, ale brakuje najważniejszego, czyli wyniku. A to jest konsekwencją tego, że tamtejszym działaczom od lat ciężko przekonać do siebie gwiazdy, po które z godną pochwały konsekwencją ochoczo ruszają.