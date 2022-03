Mają problem z Duńczykami. Jeden jeździ w kratkę, drugi złapał kontuzję?

Dzisiejszy sparing, pomimo błahej nazwy, miał dość ważne znaczenie dla obu zespołów w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami sezonu. Chodziło oczywiście o podbudowanie morali w obu drużynach. Gospodarze dość niespodziewanie zremisowali z pierwszoligowym Stelmet Falubazem bez Piotra Protasiewicza, a z kolei goście po dwóch porażkach z Motorem Lublin w tym roku nie zaznali jeszcze uczucia wygranej.

Junior pokonał trzykrotnego mistrza świata

Przyjezdni do Gorzowa zawitali z myślą walki do ostatniego biegu, gdyż za zawieszonego Artioma Łagutę stosowali oni zastępstwo zawodnika. Chcieć a móc to jednak dwie zupełnie inne rzeczy. Moje Bermudy Stal odskoczyła od podopiecznych Dariusza Śledzia już na samym początku i gdyby nie przymusowe wycofanie się Andersa Thomsena, to być może świętowałaby zwycięstwo grubo przed biegami nominowanymi.

Wśród miejscowych zachwycał nawet Mateusz Bartkowiak. Młodzieżowiec powracający do macierzystego klubu po roku przerwy tak podbudował się triumfem w wyścigu juniorskim, że w kolejnej gonitwie przywiózł za plecami samego Taia Woffindena. Co ciekawe, Stanisław Chomski korzystał dziś tylko z jednego zawodnika U21, ponieważ Oskar Paluch w tym samym czasie brał udział w turnieju zaplecza kadry juniorów. Oliwiera Ralcewicza zmieniał zaś Wiktor Jasiński.

Jeden z liderów kontuzjowany tuż przed startem ligi?

Kibiców w Gorzowie znacznie bardziej od końcowego wyniku interesował jednak stan zdrowia Andersa Thomsena. Duńczyk po upadku w dziewiątej odsłonie niestety już więcej nie pojawił się na torze. Pierwsze dochodzące do nas informacje mówią o możliwym urazie ręki. Na razie klub nie zabrał zdania w tej sprawie, co oznacza, że fani muszą uzbroić się w cierpliwość.

Niepokój najwierniejszych sympatyków spotęgował dodatkowo kolejny niezbyt udany mecz Patricka Hansena. Być może nowy nabytek Moje Bermudy Stali wciąż szuka "złotego silnika" do zbliżającego się sezonu, jednak sześć punktów z bonusem u siebie to z pewnością nie był jego wyśniony rezultat.



MOJE BERMUDY STAL GORZÓW: 47



BETARD SPARTA WROCŁAW: 42



MOJE BERMUDY STAL GORZÓW:

9. Szymon Woźniak 12+1 (2*,3,2,2,3)

10. Anders Thomsen 4+1 (2,2*,w)

11. Martin Vaculik 8 (3,2,d,3)

12. Patrick Hansen 6+1 (2*,d,1,0,2,1)

13. Bartosz Zmarzlik 6 (3,3)

14. Oliwier Ralcewicz - nie startował

15. Mateusz Bartkowiak 5+1 (3,2*,d,0)

16. Wiktor Jasiński 6+3 (2*,1*,1,d,2*)

BETARD SPARTA WROCŁAW:

1. Tai Woffinden 8 (1,1,3,3)

2. Zastępstwo zawodnika

3. Gleb Czugunow 7+2 (0,1,0,2*,1*,3)

4. Daniel Bewley 9+1 (0,3,3,1,2*)

5. Maciej Janowski 9 (1,1,3,1,3)

6. Bartłomiej Kowalski 8+1 (0,3,d,w,2*,2,1)

7. Mateusz Panicz 1 (1,0)

Wyniki za: fb.com/stalgorzow1947