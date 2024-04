Ostatnie sezony były fatalne w wykonaniu juniorów toruńskiego zespołu. Kibice i włodarze klubu niemalże przed każdym biegiem juniorskim wpisywali w ciemno jeden punkt po stronie młodzieżowców Apatora. Sytuacja zmieniła się, kiedy Unia Leszno zagościła do Torunia, bo juniorzy Apatora zaliczyli bardzo dobry mecz, a syndromy świetnej formy pokazywali już podczas przedsezonowych sparingów. Wygląda na to, że Piotr Baron dotarł do młodych żużlowców i nieco ich odblokował. Kiedy Baron przyszedł do Unii, z marszu zdobył cztery drużynowe mistrzostwa Polski. Teraz pozytywnie zadziałał na toruńską młodzież. To prawdziwy cudotwórca. Reklama

- Nasi juniorzy potrafią jechać na dobrym poziomie, ale czasami im głowa nie pozwala żeby to pokazać. Podczas meczu z Unią pokazali co potrafią, a teraz będzie wszystko od nich zależało, czy będą kontynuować dobry wynik, jaki zrobili, czy nie. Zapewne na wyjazdach będzie gorzej, u siebie lepiej. Tak to jest z młodzieżowcami. Muszą nabierać doświadczenia, więcej jeździć i będzie lepiej - mówi nam menedżer Apatora, Piotr Baron.

W Toruniu nie ma podziału na trenera od młodzieży ani od zespołu seniorskiego. Cały sztab współpracuje na każdym polu.

Dzielimy się robotą. Co można zrobić, jak cokolwiek i ktokolwiek potrafi coś znieść, to się stara to zrobić. Nie ma podziału, że jeden pracuje z juniorami, inny z seniorami. Pracujemy razem na porażki i zwycięstwa ~ mówi Baron

Serce drżało mocniej

Od 2017 roku Piotr Baron pracował na stanowisku menedżera Fogo Unii Leszno. Druga kolejna PGE Ekstraligi to spotkanie zarówno z leszczyńskim zespołem, jak i pierwsze, które na toruńskiej Motoarenie poprowadził utytułowany menedżer.

- Serce drżało dlatego, że był to pierwszy mecz w Toruniu, który miałem okazję prowadzić, a to nie było łatwe. Wiadomo, że mieliśmy gorsze spotkanie wcześniej, a presja była ogromna na to żeby wywalczyć korzystny wynik dla Torunia. Udało się wszystko i jesteśmy zadowoleni, ale nie popadamy w hurraoptymizm - wyznał Piotr Baron. Reklama

