Mają plan A i plan B. Są gotowi wyłożyć miliony na kontrakty

Dwa polskie nazwiska na liście życzeń Wilków

Musielaka trudno będzie nakłonić do powrotu. Odszedł, bo był zmęczony dojazdami. Chciał mieć klub bliżej domu. Mieszka pod Lesznem, więc postawił na pobliską Arged Malesę Ostrów. Z Krakowiakiem powinno być jednak łatwiej. Teraz jeździ w InvestHouse Plus PSŻ Poznań, dokąd został wypożyczony z ZOOleszcz GKM-u Grudziądz. Za rok nie będzie już jednak zawodnikiem GKM-u. Wątpliwe też, by chciał zostać w PSŻ. Zwłaszcza że drużyna jest o krok od spadku do drugiej ligi.