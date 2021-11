Tobiasz Musielak, Andrzej Lebiediew i Mateusz Szczepaniak, tych zawodników Cellfast Wilki Krosno już zaprezentowały. Pozostałe nazwiska poznamy na środowej uroczystości w restauracji Jaś Wędrowniczek na trasie Krosno - Sanok.

Cellfast Wilki Krosno z Milikiem i Karczmarzem?

Michał Finfa, menadżer zespołu mówi o tym, że klub ma dla kibiców pięć niespodzianek. Jakich? Tego nie zdradza, choć spekuluje się, że drugim obcokrajowcem będzie Vaclav Milik (przedłużenie kontraktu), a nowym zawodnikiem U-24 Rafał Karczmarz z Moje Bermudy Stali Gorzów.

Do tego mają dojść juniorzy. O tym, że Cellfast Wilki dogadały się z Fogo Unią Leszno w sprawie Krzysztofa Sadurskiego informowaliśmy już jakiś czas temu. Ten zakup kosztował Wilki 300 tysięcy złotych. W kadrze na pewno zostanie też jeden z młodzieżowców, którzy jeździli w minionych rozgrywkach. Tym trzecim może być Franciszek Karczewski z Eltrox Włókniarza Częstochowa (wypożyczenie). Wiemy, że menadżer Fiinfa mocno zabiegał u prezesa Michała Świącika o ten transfer. Ponoć strony dogadały się na 300 tysięcy złotych za roczne wypożyczenie.

Cellfast Wilki Krosno mają skład na finał

- Szczegółów nie zdradzę, ale mogę powiedzieć, że rozmowy zostały zakończone, a skład jest zamknięty - mówi Finfa. - Kadra będzie skrojona na miarę naszych potrzeb - dodaje, przyznając, że na ewentualne dodatkowe ruchy transferowe trzeba będzie poczekać do startu ligi. W razie kontuzji czy wypadków losowych klub będzie działał. W minionych rozgrywkach dwóch nowych zawodników dołożono już po pierwszej kolejce.

Wilki 2022 mają walczyć o awans do czwórki. - Bardzo chcielibyśmy tym składem odjechać dwadzieścia spotkań, co oznacza awans do finału. Uważam jednak, że tym celem, który sobie postawimy, będzie awans do czwórki - kwituje Finfa.