Mają nóż na gardle. To będzie mecz o wszystko

ROW bliski awansu

Na początku sezonu nikt nie stawiał na rybniczan, którzy zawodzili w lidze. Tymczasem udane transfery prezesa Mrozka oraz wciąż wzrastająca forma zawodników ROW-u sprawiły, że rybniczanie mogą sprawić niespodziankę i włączyć się nawet do walki o awans do PGE Ekstraligi. W pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu pewnie pokonali Ostrovię (51:39), ale bukmacherzy właśnie ostrowianom dają większe szanse na zwycięstwo w rewanżu. I faktycznie, wielce prawdopodobne, że jeśli Ostrovia wygra u siebie w najbliższą sobotę, to z tej pary właśnie zostanie wyłoniony lucky loser.

Diabły nie jadą do Bydgoszczy na wycieczkę

Bolączką niemieckiej drużyny jest kontuzja Huckenbecka. Nie wiadomo na ten moment, czy Niemiec wystartuje w rewanżowym spotkaniu z Polonią. - Decyzja o jego starcie zapadnie w ostatniej chwili. Co, jeśli nie pojedzie? Kadrę mamy dość szeroką. W odwodzie są Jeppesen i Smolinski. Jasne, że najlepiej by było, jakby Kai pojechał, ale musimy myśleć o wariancie awaryjnym. Opcje są trzy. Jedna, to jazda z Huckenbeckiem, druga to zz-tka za niego, a trzecie to wrzucenie do składu choćby Jeppesena i liczenie na to, że Duńczyk do spółki z Berge, Nilssonem i Blodornem zbiorą tyle punktów, ile trzeba. Wiadomo, że inni muszą dorzucić, ale w trzecim wariancie to ta czwórka musi po prostu ciągnąć wynik - zakończył Kryjom.