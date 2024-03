Mają nowego kapitana. Kiedyś to było nie do pomyślenia [FELIETON]

Kapitan drużyny nie będący wychowankiem? Czy to jest problem dla kibiców? Czy wartości, które kiedyś dominowały już się nie liczą? Pamiętacie słynne przejście Piotra Śwista do Zielonej Góry. Nie podobało się to kibicom Falubazu, a już tym bardziej w Gorzowie. Piotrek był taką ikoną, wychowankiem, namaszczonym na kapitana przez samego słynnego Edzia Jancarza. On sam przekazał mu plastron i opaskę kapitańska. I co stało się po latach? Piotrek na prezentacji drużyny wykrzyczał 100 procent Falubaz. Czujecie to! To tak jakby Andrzej Huszcza lub Piotr Protasiewicz w Gorzowie krzyknęli 100 procent Stal.

