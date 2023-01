Mają nowe piękne stroje. Kosztowały krocie

Już wiemy, w jakich strojach będą startować w tym roku zawodnicy Zdunek Wybrzeża Gdańsk. Kibice już teraz mogą zdobyć kevlar. Pierwszy uszyty strój trafił na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacja trwa do 31 stycznia.

Ukłon w stronę kibiców Wybrzeża

To jednak nie koniec niespodzianek. Wybrzeże poszło na przekór ostatnim trendom. Wiele klubów zdecydowało się na to, żeby nazwę, czy też herb przenieść w mniej eksponowane miejsce. W Gdańsku zrobili inaczej. Tam nazwa i herb znalazły się w centralnym miejscu. - Wcześniej był tylko herb, a teraz pojawił się napis Wybrzeże. To nasz kolejny ukłon w stronę kibiców - mówi nam Rafał Sumowski, rzecznik Wybrzeża.