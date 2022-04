Mają na nich patent. Wygrali z nimi 9 razy z rzędu!

Fogo Unia Leszno nie przystępowała do tegorocznego sezonu jako faworyt rozgrywek. Dla podopiecznych Piotra Barona jest to sytuacja dość nowa i nietypowa, bo w poprzednich latach zdecydowanie dominowała w rozgrywkach PGE Ekstraligi. W latach 2015-20 tylko raz musiała uznać wyższość Moje Bermudy Stali i nie zdobyła złota Drużynowych Mistrzostw Polski.

Fogo Unia Leszno po raz dziewiąty!

Kiedy rządząca na polskich torach Fogo Unia przyjeżdżała na ulicę Olsztyńską, miejscowy Włókniarz nie miał z nią żadnych szans. Kibice gospodarzy liczyli na przełamanie tej niekorzystnej dla ich ukochanego klubu passy. Przed sezonem 2022 częstochowianie wymieniani byli jako jedni z głównych kandydatów do tytułu drużynowego mistrza kraju. Fogo Unii Leszno wróżono zaś co najwyżej spokojny byt w środku tabeli.

Mimo to, leszczynianom udało się odnieść już dziewiąte z rzędu zwycięstwo nad Włókniarzem. - Dziewiąte? Naprawdę?! Nie mam pojęcia jak to robimy, ale jestem z tego bardzo zadowolony - cieszył się po meczu szkoleniowiec Piotr Baron.

Włókniarz ma problem z torem

Paradoksalnie, domowy tor Włókniarza sprzyjał tego dnia gościom. Wszystko przez zagrożenie opadami deszczu i jak najbezpieczniejsze przygotowywanie nawierzchni. - Włókniarz nie mógł potrenować tyle, co by chciał. To właśnie moim zdaniem był największy ich problem. Uważam, że w w normalnych warunkach pojechaliby inaczej. Poza tym, ze startu chodziło tylko pierwsze pole i nic poza tym. Woda spływała z toru spod bandy - tłumaczył powody swego zwycięstwa trener Baron. - Mieliśmy szczęście, bo dobrze trafiliśmy z przełożeniami. Miejscowi zawsze mają gorzej po takich warunkach, ponieważ nawet jeśli trenowali wcześniej to mieli takie ustawienia, których w dniu meczu bali się zastosować.

W kolejnej kolejce obie drużyny czekają bardzo wymagające próby. Fogo Unia Leszno podejmie na swoim torze podrażnioną Moje Bermudy Stal Gorzów z Bartoszem Zmarzlikiem, zaś zielona-energia Włókniarz Częstochowa uda się do Lublina, by zmierzyć się z Motorem Lublin. Podopieczni Macieja Kuciapy są w dużym gazie. Ostatnio zwyciężyli w Gorzowie.