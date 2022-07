Mają kolejkę chętnych i miliony do wydania

Texom Stal Rzeszów będzie miała kasę na gwiazdy

Będą na nich pieniądze. W Stali już policzyli, że będzie ich stać, by płacić średnio za 65 punktów za mecz. To daje 162 tysiące 500 złotych za mecz przy średniej stawce 2,5 tysiąca za punkt (nieco powyżej regulaminowej stawki) i 2,6 mln zł za punkty na cały sezon (zakładając, że będzie 12 spotkań w rundzie zasadniczej i cztery w play-off).

Jak do tego dodamy kwoty kontraktowe, to wychodzi na to, że za rok Stal będzie miała budżet zawodniczy rzędu 4 mln zł i postara się zrobić coś, co w tym roku nie wyszło, czyli awansować do eWinner 1. Ligi.