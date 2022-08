Mają już prawie cały skład. Wychowanek zostaje w domu

Paweł Przedpełski od momentu, kiedy powrócił do rodzinnego Torunia w sezonie 2021 gwarantuje w każdym meczu solidną zdobycz punktową. Polak w zeszłym roku nie tylko świetnie spisywał się w lidze, ale i także odniósł swój życiowy sukces, czyli awansował do elitarnego cyklu Speedway Grand Prix. Teraz nie wjedzie mu się wcale gorzej. Może i wypadnie on z grona najlepszej piętnastki globu, lecz w PGE Ekstralidze wciąż ma szansę na wymarzony medal z For Nature Solutions Apatorem.