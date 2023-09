Mają gotowy skład. Wzięli pupila trenera i czterech nowych seniorów

Budowa składu rozpoczęła się od pozyskania Ryana Douglasa i zatrzymania Aleksandra Łoktajewa. Obaj mieli być głównymi postaciami PSŻ-u w... II lidze . Po tym jak poznaniacy najprawdopodobniej zostaną na zapleczu PGE Ekstraligi, to dla nich miejsca nie zabraknie. Kto jak kto, ale Łoktajew na pewno jest zawodnikiem pierwszoligowym. W sezonie 2023 wykręcił średnią 2,197. W tej chwili to piąty wynik w całej lidze.

Douglas, Łoktajew i... kolejne transfery!

Ustaliliśmy, że w Poznaniu postawili na koncepcję z trzema obcokrajowcami, polskim seniorem i krajowym zawodnikiem do lat 24, którym ma być Mateusz Dul, czyli pupil trenera Adama Skórnickiego jeszcze z czasów pracy w Orle Łódź. To pod wodzą tego szkoleniowca Dul jeździł najlepiej i najwięcej się nauczył. Skórnicki zatem ściągnął do siebie kolejnego byłego podopiecznego - z Douglasem pracował w Rawiczu.



Trzecim obcokrajowcem PSŻ-u ma być Matias Nielsen, który ostatnie dwa lata spędził w Arged Malesie. Wcześniej jeździł w... Poznaniu. W Ostrowie nauczył się sporo. Zebrał doświadczenie w PGE Ekstralidze, a w I lidze miał kilka naprawdę udanych występów. Zakończył sezon ze średnią biegową 1,721. To znacznie lepszy wynik od Antonio Lindbaecka, który żegna się ze stolicą Wielkopolski.