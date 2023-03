Mają go dość. Pytają, ile można przegrywać

Ragus do PGE Ekstraligi wszedł "z buta" dwa lata temu, bo wygrał nieoczekiwanie dwa biegi juniorskie . Od razu zwrócono na niego uwagę, bo jeszcze chwilę wcześniej naprawdę mało kto go znał. Tak naprawdę jednak były to dobre złego początki. Później Ragus (poza pojedynczymi biegami) już niczego nie pokazał, a wręcz jeździł coraz słabiej. Tę tendencję podtrzymał w sezonie 2022, choć miał teoretycznie łatwiejszych rywali - Falubaz jeździł przecież w 1. Lidze . Teraz z kolei mamy kolejny rok, ale Ragus wciąż prezentuje się bardzo kiepsko.

Kibice są źli. Pytają o wzmocnienia

- Fabian jeździ w lidze już dwa lata i naprawdę miał czas, by nabrać doświadczenia. Tymczasem moim zdaniem on prezentuje się coraz gorzej. Ile można przegrywać? Przecież non stop same zera - pyta pan Łukasz, jeden z kibiców Falubazu. - Wątpię, by jeszcze coś z tego było. Fabian ma 20 lat, a naprawdę jedzie gorzej niż jako 17-latek. Nie wiem, co się stało. Wydawało się, że ma papiery na żużlowca. Tu chyba trzeba jednak szukać jakiegoś zastępstwa - dodał pan Marcel. Wielu zauważyło też słabe wyniki Dawida Rempały, rywala Ragusa do miejsca w składzie.