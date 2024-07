Mają fatalną średnią, pojadą w kadrze. Kibice pytają, czy naprawdę jest tak źle

Nici z hitowego transferu w polskiej lidze. Gwiazdor deklaruje



Obaj panowie zostali jednak powołani na Speedway of Nations, które już w tym tygodniu. Będą walczyć o medale do spółki z Wiktorem Przyjemskim, w którym oczywiście upatruje się lidera tej drużyny. Nominacja pozostałej dwójki budzi jednak spore kontrowersje. Kibice pytają, czy na pewno to są najlepsi aktualnie polscy juniorzy. Są obawy o to, że możemy nie zdobyć w Manchesterze złotego medalu.