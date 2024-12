Mają dość swojej gwiazdy. Nie wierzą w jego słowa. To skończy się głośnym transferem

To nie są łatwe chwile dla Stali Gorzów, która mierzy się z olbrzymim zadłużeniem, jej start w przyszłym roku w rozgrywkach PGE Ekstraligi wciąż oficjalnie nie został potwierdzony, a miejscowe środowisko w dużej mierze straciło zaufanie do działań klubu. Widać to na najdrobniejszych akcjach jak ta z udziałem Martina Vaculika. Kapitan drużyny nagrał filmik zachęcający kibiców do kupna karnetów i się zaczęło.

