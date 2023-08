Mają awans, ale nie mogą odpuścić. Ich przyszłość wciąż jest niejasna

Enea Falubaz po pierwszych ćwierćfinałach 1. Ligi Żużlowej jest w zasadzie pewny awansu do półfinału rozgrywek. Zielonogórzanie na wyjeździe rozgromili Zdunek Wybrzeże i równie dobrze w rewanżu mogliby pojechać nawet trzema juniorami. Nie oznacza to jednak, że gdańszczanie w najbliższą niedzielę zmierzą z kompletnie niezmotywowanymi gospodarzami. Pojedynczy zawodnicy walczą bowiem o kontrakt w razie potencjalnego awansu do PGE Ekstraligi.