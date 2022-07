Mają asa w rękawie. Już nikt nie będzie się z nich śmiał!

Motor Lublin (jeszcze) nie ma wychowanków

Po awansie do Ekstraligi parę juniorską Motoru tworzyli: Wiktor Trofimow wyszkolony przez Unię Leszno i Wiktor Lampart z Rzeszowa. Gdy ten pierwszy skończył 22 lata, jego miejsce zajął Mateusz Cierniak z Unii Tarnów. Teraz do wieku seniora zbliża się również Lampart i wiadomo już, że jego miejsca na pewno nie zajmie żaden wychowanek. Zawodnicy U24? Dominik Kubera z Leszna i Maksym Drabik, co do pochodzenia którego ludzie spierają się do dziś, ale z całą pewnością żużlowego rzemiosła nie uczył się w Lublinie.