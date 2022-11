Mają apetyt na złoto. Wszystko w rękach tego chłopca

Ocena drużyny . Co roku praktycznie o Włókniarzu mówi się to samo. Ale zespół, ale nazwiska, ale moc. Tor jednak przeważnie mocno weryfikował te opinie. Choć trzeba przyznać, że po drużynie z medalistami mistrzostw świata, najlepszym juniorem globu oraz naprawdę solidnymi Polakami można było spodziewać się walki o złoto. Tym bardziej szokuje sposób, w jaki Włókniarz z tej walki się wypisał. Totalnie pokpili sprawę na własnym torze.

Czy ten nowy Włókniarz będzie w stanie chociaż pojechać w finale? Zapewne ma taki potencjał. Piątka Madsen-Woryna-Drabik-Michelsen-Miśkowiak wygląda dobrze, ale tak wyglądały też składy Włókniarza w poprzednich latach, więc trzeba do tego podejść na spokojnie. Są minimum dwie niewiadome. Jak poradzi sobie Miśkowiak w roli seniora? Czy Drabik w końcu zacznie zachowywać się jak dorosły facet? To wszystko się okaże.

Transferowa bomba. Mimo wszystko jest to właśnie Maksym Drabik, choć od innego nowego nabytku, Mikkela Michelsena, dzieli go bardzo dużo pod względem sportowym. W Częstochowie na Drabika czekali jednak od wielu lat, bo traktują go jak swojego, to chłopak którego korzenie są właśnie tam. Drabik dysponuje wielkim potencjałem sportowym, ale do tej pory wszędzie miał problemy z komunikacją. Pytanie, co będzie w Częstochowie. Być może tam się zmieni i w końcu dojrzeje.