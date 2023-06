Magiczny wieczór GKM-u. Dream team znów posłany na deski

Apator jak bokser po nokaucie

To było starcie wagi ciężkiej. Notujący tendencję zwyżkową i uskrzydlony zwycięstwem nad mistrzem Polski z Lublina - GKM potrzebował punktów jak tlenu, natomiast Apator w ostatnich tygodniach wygląda jak bokser po ciężkim nokaucie. Niby wstaje z desek, ale chwieje się na nogach, dlatego lepszego momentu do pokonania derbowego rywala gospodarze nie mogli sobie wymarzyć.

Torunianie namiętnie kolekcjonowali zera. Prezentowali się tak jak przez większość całego sezonu, czyli anemicznie, apatycznie, bez werwy i pomysłu . Za nawias wyrzucamy jak zwykle Lamberta i Sajfutdinowa, ale dwóch zawodników, to trochę mało, żeby myśleć o zwycięstwie. Menedżer Sawina miał związane ręce, na nic zdawały się rezerwy taktyczne. Na Patryka Dudka żal było patrzeć. Trener chyba w końcówce nie chciał go już dobijać więc zostawił reprezentanta Polski w parku maszyn.

Zespół gwiazd potrzebuje wstrząsu

Trener gospodarzy - Janusz Ślączka mówił przed meczem, że interesuje go tylko zwycięstwo, lecz o bonusie nie myśli. W jego wypowiedzi była odrobina kokieterii i kunktatorstwa. Jeśli Motor leje się do 34, to kolejna remontada i odrobienie czternastu oczek straty z Motoareny musiało działać na wyobraźnie . No i po dwunastu wyścigach GKM zniwelował całość balastu punktowego zapakowanego z Torunia.

GKM tym tryumfem mocno przybliżył się do występu w play-offach, co jeszcze parę tygodni temu skwitowano by głośnym parsknięciem, a nie jedna osoba położyłaby się ze śmiechu. Do śmiechu nie jest na pewno za to całemu toruńskiemu środowisku. Wydaje się, że ta drużyna potrzebuje wstrząsu. Ekipa, na którą wydano grube miliony przypomina bardziej zlepek przypadkowych ludzi niż poważną drużynę z ambicjami medalowymi.