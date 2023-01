Magiczny napój. Zgłaszali się do niego producenci herbaty

Krzysztof Cegielski zdradza, co się stało, gdy Kołodziej zaczął pić zieloną herbatę

- Kiedy Janusz zaczął wygrywać i zachwalać picie zielonej herbaty, to nagle zaczęli się do nas zgłaszać producenci zielonej herbaty - zdradza Krzysztof Cegielski, menadżer i przyjaciel zawodnika.

To szaleństwo zaczęło się w sezonie 2010. Odkąd Kołodziej powiedział o zielonej herbacie, jako o magicznym napoju, który zapewnia mu wygrane, to każdy bywalec parku maszyn chciał zobaczyć jego słynny termos i poczuć zapach herbaty.

Każdy pytał, co w tej zielonej herbacie jest takiego nadzwyczajnego, że zapewnia ona tak świetne wyniki. Jakie są składniki, co dodaje tej mocy. - Jarek Hampel, który jeździł wtedy z Januszem w Unii Leszno, reklamował Red Bulla. Był twarzą energetyka. A jednak pewnego dnia patrzę, a tu Jarek wchodzi do parku maszyn z termosem zielonej herbaty - opowiada Cegielski.