Madsen walczy z kontuzją! Co z meczem w Toruniu?

- Z jednej strony mogę być rozczarowany po Grand Prix, ale z drugiej strony jestem szczęśliwy i zadowolony ze swojego występu. Tym bardziej, że miałem nieprzyjemny upadek w mistrzostwach Danii, gdzie ucierpiała moja szyja oraz stłukłem biodro. Przyjeżdżając do Gorzowa w ogóle nie byłem pewny, czy będę w stanie jeździć. Czułem dyskomfort w szyi już podczas kwalifikacji, w szczególności na łukach, kiedy odchyla głowę. Nie mogłem jej utrzymać. To był to dla mnie bardzo trudny i długi wieczór. Dałem z siebie wszystko. W finale zabrakło mi po prostu mocy. By pokonać Bartka Zmarzlika w Gorzowie musisz być w stu procentach sprawny. Sądzę też, że Bartek był odrobinę szybszy - skomentował Leon Madsen.