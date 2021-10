Mads Hansen dla Interii: Mam oferty z PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi. Przede mną kilka nieprzespanych nocy

Wojciech Kulak, Interia: Kilka dni temu odniosłeś jeden z największych sukcesów w dotychczasowej karierze, czyli zostałeś wicemistrzem świata juniorów. Uważasz, że ten srebrny medal to szczyt twoich możliwości, czy czujesz niedosyt i miałeś apetyt na złoto?

Mads Hansen, zawodnik OK Bedmet Kolejarza Opole, wicemistrz świata juniorów: Moim celem na ten sezon było znalezienie się w czołowej trójce, więc to co chciałem zostało zrealizowane. Oczywiście byłem świadomy, że tylko ja mogę pokonać świetnie spisujących się w tym roku Polaków, ale srebro naprawdę mnie zadowala.

W pierwszej rundzie mistrzostw świata juniorów w twoim boskie widziany był chociażby Hans Nielsen. Legenda duńskiego żużla pomagała ci także w dwóch pozostałych turniejach?

Hans bardzo przyczynił się do mojego sukcesu. Jego każda rada okazywała się pomocna. Na zawodach w Krośnie i Pardubicach był jednak ze mną inny członek sztabu szkoleniowego reprezentacji narodowej - Henrik Møller. Obu tym panom jestem niesamowicie wdzięczny.

Hans Nielsen jest dla Duńczyków tym, kim dla Polaków chociażby Tomasz Gollob. Jakie masz relacje z czterokrotnym indywidualnym mistrzem świata?

Oboje znamy się już naprawdę wiele lat. Hans bacznie obserwuje moje występy nie tylko w Danii, ale i chociażby w Polsce i pomaga mi w dalszym rozwoju. Kiedy nadarzy się okazja, to często ucinamy sobie dłuższą pogawędkę.

Poruszyłeś temat Polski. Przez większą część sezonu wydawało się, że twój OK Bedmet Kolejarz zmierza po pewny awans do eWinner 1. Ligi. W finale dość niespodziewanie uznaliście jednak wyższość Trans MF Landshut Devils. Co zawiodło?

Nie ukrywam, że jesteśmy wszyscy rozczarowani takim, a nie innym obrotem spraw. Moim zdaniem awans przegraliśmy już w Landshut, gdzie przegraliśmy aż czternastoma punktami. Strasznie mi się wówczas jechało, ponieważ na mecz przybyłem tuż po wyczerpującym turnieju IMŚJ w Krośnie. Brak awansu boli podwójnie z jeszcze jednego powodu. Okazaliśmy się przecież najlepsi w rundzie zasadniczej. W starciach o stawkę czegoś zabrakło i wyszło jak wyszło.

Jak rysuje się twoja przyszłość? Po tak dobrym sezonie w Opolu chyba musisz mieć oferty z wyższych lig.

Obecnie podpisałem kontrakty z klubami w lidze duńskiej (Vojens) i szwedzkiej (Vastervik). Postanowiłem nie zmieniać swojego otoczenia, ponieważ czuję się tam naprawdę dobrze. Nie ukrywam, że klimat w Opolu również mi sprzyja, ale kibice na konkretne informacje w sprawie ewentualnego przedłużenia kontraktu jeszcze muszą troszkę poczekać, bo mam oferty z PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi. Wciąż się zastanawiam, ponieważ w przyszłości nie chcę pożałować swojej decyzji.

Czujesz się gotowy na PGE Ekstraligę?

Dobre pytanie. Patrząc na to z szerszej perspektywy, uważam że dałbym radę. Wielokrotnie jeździłem już przecież z klasowymi zawodnikami, a z ogromną presją prędzej czy później będę musiał się zmierzyć. Obecnie nie jestem jednak w stanie powiedzieć, w której lidze widzę siebie w przyszłym sezonie. Przede mną wiele nieprzespanych nocy, ponieważ muszę podjąć odpowiednią decyzję.

Dla wielu żużlowców sezon 2021 dobiegł końca. Ty jeszcze musisz się trochę napocić, ponieważ za kilka dni wraz z reprezentacją Danii wybierzesz się do Manchesteru na finał Speedway of Nations. Wierzysz w złoty medal, czy jednak Polacy wydają się zbyt silni?

Myślę, że nasza trójka jest w stanie to zrobić. Przed nami ciężkie zadanie, ale damy z siebie wszystko. To dla mnie duma być w takim gronie i już nie mogę doczekać się pierwszych wyścigów.

Jak wyglądają twoje plany na okres jesienno-zimowy, kiedy cały żużlowy świat uda się na zasłużony odpoczynek?

Mam zamiar zorganizować sobie małe wakacje. Poza tym czeka mnie zgrupowanie reprezentacji w hiszpańskim Lanzarote. Następnie rozpoczną się już przygotowania do kolejnego sezonu, czyli zajmowanie się sprzętem i odbywanie rozmów ze sponsorami. Cały ten czas zamierzam spędzić w swojej ojczyźnie, gdzie zresztą mam mieszkanie.

Słyszę po twoim głosie, że na zakończenie chciałbyś jeszcze dodać kilka słów od siebie.

Ogromne podziękowania z mojej strony należą się opolskim kibicom. To najlepsi fani na świecie. Jeżeli nie uda mi się zostać w Kolejarzu, to bardzo będę za nimi tęsknił. W Opolu przeżyłem fantastyczne trzy lata i wspaniale było poznać całe środowisko. Dziękuję również wszystkim moim sympatykom w Szwecji, Danii i wielu innych krajach. Słowa uznania należą się także sponsorom, bez których nie byłbym tu, gdzie jestem. Wszystkim jestem niesamowicie wdzięczny.