Ma nazwisko jak trzykrotny mistrz świata. Sam otarł się o medal

Jeździ z drużynie z Nickim Pedersenem

Nazwisko "Pedersen" jest bardzo popularne w Danii, zwłaszcza wśród fanów żużla. Chodzi mi oczywiście o trzykrotnego mistrza świata i selekcjonera reprezentacji Nickiego Pedersena. Czy tak znane nazwisko w jakimś stopniu panu pomaga?



- Nie sądzę, żeby moje nazwisko miało jakieś znaczenie. Czy będzie dobrze, czy źle, to wszyscy w tym sporcie będą patrzeć na moje wyniki bez względu na to, jak się nazywam. Zabawne jest jednak to, że w drużynie Holsted Tigers jest obecnie trzech Pedersenów. Oprócz Nickiego, w zespole jest jeszcze Bastian.



Startuje pan w drużynie z Nickim Pedersenem, więc jest on dla pana wzorem do naśladowania? To pana idol z dzieciństwa?



- Właściwie to Rasmus Jensen jest moim wzorem do naśladowania. Razem dorastaliśmy w klubie żużlowym z Holsted i zawsze go podziwiałem. Dla mnie to wspaniałe uczucie, że mogę ścigać się w drużynie z Nickim. Cieszę się też, że został moim trenerem w kadrze.



Którzy duńscy żużlowcy najbardziej pomogli w pana dotychczasowej karierze?



- Jesper B Monberg, Rasmus Jensen, Ernst Bøgh, Steven Andersen, Michael Jepsen Jensen, Hans Nielsen i Nicki Pedersen.