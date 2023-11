W ubiegłym tygodniu leszczyńska Unia oficjalnie ogłosiła angaż Andrzeja Lebiediewa. Ich zespół nie powala na łopatki i wiele wskazuje na to, że będą musieli walczyć o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Łotysz nie wyobraża sobie jednak spadku najbardziej utytułowanego klubu żużlowego w Polsce.

Szybka Kontra. Rewolucja w polskim klubie! Syn prezesa na wylocie. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Te słowa ucieszą kibiców z Leszna

Reprezentant Łotwy rozmawiał w trakcie sezonu z kilkoma ekstraligowymi klubami. Ostatecznie porozumiał się w Lesznie. Teraz opowiada, jak do tego doszło. - Jednym z głównych czynników był leszczyński tor. Bardzo się ucieszyłem, gdy dowiedziałem się o zainteresowaniu mojej osoby ze strony Unii Leszno, bo ten tor bardzo mi odpowiada. Lubię się pościgać, a ten owal na to pozwala - przyznał.

29-latek zdaje sobie sprawę z historii tego klubu. Bardzo docenia fakt, iż będzie mógł w nim startować. - To nie są moje wymysły tylko fakty. Unia to królowa polskiego żużla. To mi od razu przychodzi do głowy, bo jest to najwybitniejszy klub żużlowy w Polsce. Chyba każdy się zgodzi, że coś w tym klubie jest. Wola walki i ci kibice, którzy niosą ten zespół - odparł.

Unia spadnie z Ekstraligi? On sobie tego nie wyobraża!

W zespole z Leszna zaszły kosmetyczne zmiany. Jaimon Lidsey nie będzie już zawodnikiem do lat 24, więc w jego miejsce wskoczył Keynan Rew. Za Chrisa Holdera sprowadzono natomiast Lebiediewa. Eksperci skazują ich na walkę o utrzymanie. - Wydaje mi się, że możemy powalczyć o cokolwiek. Na razie o tym nie rozmawialiśmy z klubem. Na to wszystko przyjdzie czas i z pewnością sztab w określonym momencie przedstawi nam cele na przyszłoroczny sezon. Na pewno jest to niewyobrażalny scenariusz, żeby Unii zabrakło w Ekstralidze - dodał.

Wszyscy dobrze wiedzą, jak skuteczny od kilku lat na torze w Lesznie potrafi być kapitan - Janusz Kołodziej. To właśnie od niego Andrzej chce zaczerpnąć jak najwięcej wiedzy.

- Mamy wspaniałego kapitana, czyli Janusza Kołodzieja. Jest to lider z prawdziwego zdarzenia i niektóre kluby nie mogą się takim zaszczytem pochwalić. On jest w stanie pociągnąć naszą drużynę za uszy i ja jako nowa twarz zespołu będę się przysłuchiwał jego radom. Chcę z jego wiedzy jak najwięcej skorzystać, aby klub także był ze mnie zadowolony ~ wyjawił Lebiediew.

Nie wiedział jak wjechać na stadion

Były mistrz Europy dopiął swego. Bardzo zależało mu na startach w najlepszej lidze świata, a teraz będzie w niej jeździł już drugi rok z rzędu. Zdaje sobie sprawę i tłumaczy, dlaczego ubiegłoroczne wyniki nie były w jego wykonaniu najlepsze.

- Bardzo się cieszę, że mogę zostać w Ekstralidze na kolejny sezon, bo czułem ten rozbrat z najlepszą ligą świata. Tory są teraz całkiem inaczej przygotowywane, niż kiedyś. Są bardziej wygłaskane i trzeba się do tego na nowo przyzwyczaić. Jak przyjechałem do Gorzowa, to nie wiedziałem, z której strony na stadion się wjeżdża. To mówi samo za siebie. Dlatego uważam, że przyszły sezon pod tym względem będzie dla mnie łatwiejszy. Zauważyłem też dużo błędów technicznych z mojej strony. Traciłem punkty na dystansie oraz przez defekty i ta średnia przez to spadła - zakończył.

Szymon Makowski, INTERIA

Andrzej Lebiediew / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Andrzej Lebiediew / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński