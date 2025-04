Łowy transferowe legendarnego klubu. Gwiazda przestała odbierać telefon, teraz się tłumaczy

Brady Kurtz ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Był liderem ROW-u Rybnik i jednym z ojców sukcesu klubu dowodzonego przez Krzysztofa Mrozka (ROW awansował do PGE Ekstraligi). Poza tym Australijczyk awansował do cyklu Grand Prix, w którym wystartuje po raz pierwszy jako stały uczestnik. Nic dziwnego, że po awansie do PGE Ekstraligi prezes Krzysztof Mrozek chciał go nakłonić do pozostania w ROW-ie. Kurtz nie złamał jednak słowa, które dał Sparcie Wrocław, podziękował Mrozkowi i zmienił barwy klubowe.

