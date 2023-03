Łotysze pytali o Łagutę. Rosjanin skorzysta z furtki?

Był temat łotewskiego obywatelstwa dla Łaguty

Szkoleniowiec zdradził nam, że był temat łotewskiego obywatelstwa dla Łaguty, kiedy był on zawodnikiem Lokomotivu w latach 2006-2010. - On jednak wtedy nie był tym zainteresowany - stwierdza Kokin.

Łaguta wtedy miał status rezydenta Łotwy. Wciąż go ma. - To daje mu prawo do mieszkania w naszym kraju, ale nie jest podstawą do wydania łotewskiej licencji. W tym celu potrzebne jest przyjęcie obywatelstwa - tłumaczy nam szkoleniowiec Lokomotivu.