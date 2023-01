Łotysz może zrobić różnicę. Wiemy, kiedy ma zapaść decyzja

PGE Ekstraliga, U24 Ekstraliga czy 1. Liga. Gdzie wystąpi Francis Gusts?

Łotysz miał gigantyczny wkład w awans PSŻ-u do 1. Ligi Żużlowej. Nie mógł jednak wziąć udziału w najważniejszym meczu sezonu z powodu kontuzji, której nabawił się we wrześniu po upadku w półfinale duńskiej Speedway League. Wielu kibiców zastanawia się, gdzie młody zawodnik wystartuje w 2023 roku. - Tak jak wcześniej powiedziałem, na ten moment najważniejsze jest zdrowie zawodnika i przywrócenie go do pełnej sprawności. Co do jego przyszłości, jego startów, decyzje będą podejmowane w najbliższych kilku tygodniach. Mamy na to pomysł i plan, rozmawiamy o tym. Nie mogę go do końca zdradzać. Poza tym nie wszystko w tym momencie wiemy - podkreślił Mikołajczak.