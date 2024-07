Losy awansu w rękach 47-latka. Kibice mają dość, klub ma na niego plan

Żużel. Grzegorz Walasek. Ogromny zawód, cierpliwość już się kończy

Gołym okiem widać, że Walasek ma problemy sprzętowe. Męczy się na swoim motocyklu i jest po prostu wolny. Jeśli chodzi o domowy tor, to przed sezonem dostał czas na zapoznanie się z nawierzchnią. Dziś ustawienia grają dużą rolę, więc zawodnik miał zbudować odpowiednią bazę przez rundę zasadniczą, by w fazie play-off pokazać na co go stać. Ta zbliża się nieubłaganie, a światła w tunelu nie widać.

Prezes zapowiadał Ekstraligę, legenda pokrzyżuje ich plany?

W Rybniku wciąż wierzą i celują w awans, mając nadzieję, że kryzys Walaska im tego nie zaprzepaści. Nadal mają szansę nawet wygrać fazę zasadniczą, bo najbliższe trzy spotkania, to aż siedem punktów do zdobycia. Jedynie o punkcie bonusowym z Abramczyk Polonią Bydgoszcz mogą pomarzyć, bo strata wynosi aż trzydzieści dwa punkty.

Wszystkie oczy zwrócone na niego

Tak jak wspomnieliśmy, na razie nie ma zbędnej paniki i każdy stara się zrozumieć 47-latka. Jednak do czasu, bo za chwilę rozpocznie się play-off i tam nie będzie zmiłuj. Jeśli drużyna chce konkurować z bardzo silną Polonią czy Arged Malesą Ostrów, to potrzebują mocnego czwartego seniora. Szczególnie na własnym torze, bo zaliczka z własnego toru może okazać się kluczowa.

Jeśli Walasek odzyska prędkość, to każdy w Rybniku będzie go nosić na rękach. Kiedy nie nastąpi żaden przełom, to będzie ojcem porażki i kibice przez długi czas będą pamiętać, przez kogo nie weszli do Ekstraligi. A za rok może być niewiele łatwiej, bo każdy ze spadkowiczów będzie chciał błyskawicznie wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej.