Los potęgi ze wschodu w rękach legendarnego inżyniera. Miliony na wyciągnięcie ręki

Żużel. Los Stali Rzeszów w rękach Ashleya Hollowaya. Marcin Nowak współpracuje z nim od lat

Żużel. Speedway 2. Ekstraliga: Stal Rzeszów? Jedna z lepszych decyzji w moim życiu

Żużlowiec pochodzący z Leszna reprezentuje Stal od sezonu 2023. W pierwszym roku startów poprowadził rzeszowian do awansu do Metalkas 2. Ekstraligi, stając się najskuteczniejszym zawodnikiem na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Decyzja o przejściu do Stali Rzeszów była jedna z lepszych w moim życiu. W klubie wszystko działa, jak należy, a do tego wokół klubu są wspaniali ludzie, na których zawsze można liczyć - przyznaje.