Los klubu na jego barkach, a tu problemy. Operacja i ważna zmiana tuż przed sezonem

Ostatnie tygodnie dla kibiców Stali Gorzów są jak przejażdżka rollercoasterem. Jeszcze niedawno wydawało się, że istnienie klubu wisi na włosku, gdy na jaw wyszły ogromne długi sięgające kilkunastu milionów złotych. Lubuszanie na szczęście przystąpią do sezonu i to w PGE Ekstralidze. Celem minimum będzie utrzymanie. Klucz do sukcesu? Między innymi postawa Oskara Fajfera, lidera krajowej formacji seniorskiej. Ten niedawno opowiedział o zmianach wymuszonych po operacji. 30-latek zrezygnował z ważnej aktywności.