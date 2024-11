Lojalność ważniejsza niż pieniądze. Zbudował status legendy w kolejnym klubie

Fogo Unia Leszno nie zaliczy tego sezonu do udanych. Legendarny klub po 28 latach spadł z PGE Ekstraligi. Wielu myślało, że to spowoduje upadek wielkiego klubu, jednak nic z tego. Zespół mocno się uzbroił na rozgrywki 2. Metalkas Ekstraligi, a na okręcie pozostał ich lider, czyli Janusz Kołodziej.

Dzięki temu został legendą

Co więcej, prawdziwe oddanie udowodnił, kiedy drużyny żegnały się z PGE Ekstraligą. Kiedy spadała Unia Tarnów, to schodził z nią do pierwszej ligi, a następnie wprowadzał ponownie do elity. Teraz spadła Unia Leszno, a Kołodziej oczywiście pozostał w drużynie. Pokazał, co znaczy miłość do klubu i prawdziwe wartości.