Liga zmieniła nazwę. I wszystko jasne. Kibice na to czekali

W momencie, kiedy władze PGE Ekstraligi poinformowały, że 1 Liga Żużlowa zmienia nazwę na Speedway 2 Ekstraliga, rozpętała się burza w sieci. Część kibiców krytykowała władze za językowego potworka, część zastanawiała się, co będzie teraz z 2 Ligą? Jak ona będzie się nazywać w sytuacji, kiedy 1 Liga zamieniła się w drugą? Mamy odpowiedź. Główna Komisja Sportu Żużlowego, która trzyma pieczę nad rozgrywkami 2 Ligi, właśnie podała to do wiadomości.