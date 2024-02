Liga w oparach absurdu. Trudno w to uwierzyć

Liga zorganizowana dla dwóch zespołów . Spośród nich zostanie wyłoniony mistrz kraju, a za to ten drugi ma pewne srebro. To możliwe chyba tylko w żużlu. Niemcy długo walczyli o to, by choć cztery zespoły wzięły udział w rozgrywkach, była opcja startu Brokstedt i Wittstock (znanego z polskiej ligi), ale obie te drużyny finalnie nie pojadą. Kto wię pojedzie? Nordstern Stralsund i MC Guestrow. Dwie ekipy położone blisko siebie, które w zasadzie odjadą między sobą mecze derbowe. Brzmi jak żart, ale niestety żartem nie jest. To dobitnie świadczy o sytuacji ligowego żużla w Niemczech.

Dziw bierze, że nasi zachodni sąsiedzi wobec tylko dwóch chętnych podjęli decyzję o organizacji rozgrywek ligowych. Mogli nazwać je jakkolwiek, ale nie Bundesligą - kojarzoną raczej z tłumami kibiców, wieloma drużynami i co najmniej niezłym poziomem sportowym (a przynajmniej tak to wygląda w piłce nożnej). Oczywiście żużel to trochę inne realia, ale tak czy inaczej wszystko to wygląda jak wzięte prosto z kabaretu. Ale to raczej powód do smutku niż do żartów. Za moment może nie znaleźć się w Niemczech żaden chętny do jazdy w lidze.