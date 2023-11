Liga w czwartki. Czy to ma sens?

"Nie" dla ligi w czwartki. Takie powody podają

- Nie wyobrażam sobie, by robić mecze w środku tygodnia. Nie ma w ogóle tego klimatu, myśli ma się gdzieś indziej. Weekend, wyjazdy za miasto połączone z jakimś żużlem. Nie psujmy tego - napisał pan Karol z Łodzi. - Bezsens. Jeśli np. kibic z Gdańska będzie chciał jechać na wyjazd do Rzeszowa, musi wziąć jeden dzień wolnego, a może i dwa, bo to cała Polska do przejechania - wtórował mu pan Jarosław z Bydgoszczy. - Wątpliwe będą też zyski z biletów, bo część kibiców z miasta gospodarza po prostu nie zdąży z pracy na mecz - zauważył pan Adam z Krosna.

Podawane przez kibiców powody, dla których czwartki nie są najlepszymi terminami na mecze ligowe, wyglądają oczywiście bardzo realnie, ale z drugiej strony jeśli mecz PGE Ekstraligi rozgrywany jest w piątek (do czego już się przyzwyczailiśmy), to i tak kibice często muszą brać dzień wolny w pracy. Kłopotliwa faktycznie może być sprawa przy dłuższych wyjazdach, ale i to wydaje się do przeskoczenia. No i najważniejsza jest tutaj inna kwestia - to wszystko na ten moment wyłącznie plany, nie jest powiedziane że wejdą one w życie.