Liga nie dla Niemców i Łotyszy. To koniec nadziei?

Przypomnijmy, że klub z Landshut w ostatnich rozgrywkach startował na poziomie 1. Ligi Żużlowej. Zdołał nawet awansować do rundy play-off spokojnie utrzymując się. Później okazało się jednak, że Ekstraliga Żużlowa przejmuje zarządzanie tymi rozgrywkami i wymaga od klubów funkcjonowania na zasadzie spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. To zamknęło Niemcom drogę do dalszych startów na zapleczu PGE Ekstraligi.