Lider zmartwił kibiców i trenera. Nie dokończył ważnego spotkania

Zawodnicy Abramczyk Polonii Bydgoszcz po kapitalnej inauguracji Metalkas 2. Ekstraligi, w niedzielne popołudnie w Krośnie przełknęli pierwszą w tym roku gorzką pigułkę. Nie dość, że nie udało im się pokonać Cellfast Wilków Krosno, to na dodatek do ostatniego wyścigu nie wyjechał poobijany Krzysztof Buczkowski. – Boli go ręka oraz palec – poinformowała Natalia Pietrucha z Canal+. Doświadczony Polak musi jak najszybciej dojść do siebie, bo od jego punktów wiele zależy.