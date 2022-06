Lider zdąży na hit? Kibice siedzą jak na szpilkach

Wojciech Kulak Żużel

Leon Madsen nie zaliczy do udanych wczorajszego finału indywidualnych mistrzostw Danii. Lider zielona-energia.com Włókniarza mocno poobijał się w pierwszym swoim starcie i już potem nie wyjechał na tor. Czeka go teraz walka z czasem, ponieważ nikt w Częstochowie nie wyobraża sobie, że zabraknie go w pojedynku z Moje Bermudy Stalą.

Zdjęcie Leon Madsen (po lewej) i Mikkel Michelsen / Jarosław Pabijan / Newspix