Lider postawił ultimatum? Będzie powrót syna marnotrawnego

Fogo Unia Leszno w tym tygodniu ma podjąć decyzje dotyczące koncepcji składu na sezon 2024. Kilka dni temu pisaliśmy, że działacze po wysokiej wygranej z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz doszli do wniosku, że warto dać szansę tej drużynie, która jest obecnie. Jednak Janusz Kołodziej, lider Unii, dał do zrozumienia, że nie chce kolejny sezon jeździć w zespole, który do końca będzie drżał o swój los. Dlatego Unia szuka możliwości wymiany jednego ogniwa i rozmawia z zawodnikiem, do którego nie była przekonana.