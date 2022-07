Lider poległ! Festiwal upadków w meczu na szczycie

Dla obu zespołów ten mecz nie miał większego znaczenia w kontekście awansu do fazy play-off 2. Ligi Żużlowej. Zarówno rawiczanie, jak i opolanie mogą być już raczej pewni udziału w decydującej części rozgrywek. Dzisiejsze spotkanie toczyło się więc głównie o prestiż i ustawienie zespołów na etapie półfinałów.

Kolejarz Rawicz mocno rozpoczął

Początek zawodów był zdecydowanie lepszy w wykonaniu gospodarzy. Po trzech biegach na tablicy wyników widniał rezultat 12:6. To za sprawą trzech zwycięstw żużlowców Metalika Recycling Kolejarza Rawicz w stosunku 4:2.

Opolanie szybko jednak wyciągnęli wnioski. W biegu piątym doprowadzili do remisu, który utrzymywał się aż do biegu ósmego. Za sprawą pary Cyfer-Polis wyszli na prowadzenie, które utrzymywali do dwunastego biegu.