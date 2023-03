Lider drużyny amatorsko podszedł do sezonu. Wciąż nie ma sprzętu?

- Cały czas trenuję i robię swoje. Staram się jak najlepiej przygotować do nadchodzącego sezonu. Mam jeszcze miesiąc do pierwszego wyjazdu na tor, więc jest trochę czasu na doszlifowanie formy i zrobienie sprzętu. Wszystko przebiega zgodnie z planem, bo od kilku lat trenuję tak samo. Nigdy z czymkolwiek nie miałem problemów - ani z kondycją, ani formą fizyczną. Nie było podstaw ku temu, by to zmieniać, choć dorzuciłem na trenażerze więcej roweru - wyznał wówczas Buczkowski.