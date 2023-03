Lider czy farciarz? Sezon prawdy dla reprezentanta Polski

Przedpełski był świetnym juniorem

Niespodziewany bohater całego Torunia

18-letni wówczas zawodnik był jednym z liderów torunian (średnia biegowa 1,750). Miał gigantyczny wkład w awans do finału rozgrywek. Przed sezonem 2014 podpisał swój pierwszy kontrakt zawodowy. W Szwecji poszedł śladem Wiesława Jagusia, podpisując kontrakt ze Smederną. A w Polsce? Poprawił swoje wyniki, ale bardzo nieznacznie (1,772). Zadebiutował w Grand Prix jako rezerwowy. W pierwszym wyścigu miał "debiut marzeń", bo wygrał m.in. z mistrzem świata Chrisem Holderem. Po zawodach nie ukrywał, że w przyszłości chciałby zostać stałym uczestnikiem cyklu. Czekał na to prawie dekadę . Przedpełski stawał się coraz lepszy. Rok 2015 był najlepszy w jego dotychczasowej karierze (2,050), mimo kilku kontuzji wykluczających go z jazdy. Potrafił jednak zacisnąć zęby i walczyć o szybki powrót do ścigania. Dzięki temu ominął go tylko finał MIMP, w którym dwukrotnie zdobywał srebro. Złota w kolekcji nie ma. Doczekał się kontraktu z Monsterem. Był to wielki przywilej. Co ważne - ta firma sama zgłosiła się do Przedpełskiego. W 2016 r. torunianin trochę spuścił z tonu, choć - jako junior - i tak był lepszą opcją od Kacpra Gomólskiego oraz Adriana Miedzińskiego, których często zastępował. Powoli myślał już o przejściu do grona seniorów i pojawiało się pytanie, czy podoła .

Odszedł do Włókniarza, ale szybko wrócił

Obawy kibiców niestety znalazły swoje potwierdzenie, bo Przedpełski w swoich dwóch pierwszych sezonach w roli seniora wypadł po prostu słabo. Następnie zmienił otoczenie i trafił na dwa lata do Włókniarza Częstochowa. - To jedna z najtrudniejszych decyzji, jaką przyszło mi podjąć - pisał w mediach społecznościowych. Pod Jasną Górą również szału nie było. Pierwszy sezon był jeszcze słabszy niż w Toruniu, nieco poprawił się w drugim. Efekt? Powrót do Apatora, który wracał do elity po sensacyjnym spadku w 2019 roku i działacze chcieli stawiać na wychowanków (rok wcześniej wrócił Adrian Miedziński).



Przychodził z powrotem do zespołu z Grodu Kopernika po to, by w teorii pełnić rolę zawodnika "drugiej linii", a w praktyce stał się jednym z liderów, co - trzeba przyznać - było dużą niespodzianką. Był to najlepszy sezon w seniorskiej karierze torunianina (1,909). Drużyna pewnie utrzymała się w PGE Ekstralidze, a Przedpełski świetnie spisywał się też w zawodach indywidualnych. Awansował pierwszy raz w życiu do cyklu Grand Prix. W środowisku nie do końca jednak go doceniono, gdyż pojawiały się głosy, że trafił z silnikiem i był to tylko fart. Tak dobrego sezonu miał nie powtórzyć.



Prawda jest taka, że przepowiednia się sprawdziła. Krajowy zawodnik Apatora wykręcił znacznie niższą średnią (1,667), częściej przytrafiały mu się wpadki. A w samym Grand Prix nie odegrał właściwie żadnej roli. Był najsłabszym ze stałych uczestników cyklu. Andrzej Lebiediew wystartował w zaledwie pięciu z dziesięciu rund, a zdobył tylko trzy punkty mniej od Polaka. Na doskonale sobie znanej Motoarenie Przedpełski przywiózł do mety... pięć zer. To najlepiej pokazuje, jak bardzo odstawał od pozostałych uczestników.



Paweł Przedpełski w PGE Ekstralidze:

2012 - (średnia biegowa 1,333 / trzy wyścigi) - Toruń

2013 - (1,750) - Toruń

2014 - (1,772) - Toruń

2015 - (2,050) - Toruń

2016 - (1,872) - Toruń

2017 - (1,394) - Toruń (senior)

2018 - (1,478) - Toruń

2019 - (1,214) - Częstochowa

2020 - (1,579) - Częstochowa

2021 - (1,909) - Toruń

2022 - (1,667) - Toruń